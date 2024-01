Rzeki w Wielkopolsce wylewają pomimo braku intensywnych opadów

– wyjaśniają dyżurny synoptyk hydrolog IMGW-PIB Michał Sikora-Le i dyżurny hydrolog IMGW-PIB Emilia Szewczak.

Synoptyk i hydrolog IMGW zaznaczają też, że faktycznie woda w Warcie rośnie, jednak nie gwałtownie. Ogólnie jednak w woj. wielkopolskim przeważa strefa stanów wysokich.

– Warto też dodać, że np. w Poznaniu na Warcie nie obserwujemy gwałtownego wzrostu stanów wody. Mamy tam wzrost ze strefy wody niskiej do strefy wody wysokiej, ale on jest obserwowany praktycznie od początku grudnia 2023 r., na co złożyły się roztopy i spływ wód opadowo-roztopowych, dodatkowo zasilanych opadami deszczu. Więc oczywiście poziom wody wzrósł, ale trzeba to rozpatrywać w dłuższym horyzoncie czasowym - on rośnie już od ponad miesiąca – wyjaśniają – Ogólnie w woj. wielkopolskim przeważa strefa stanów wysokich, również na rzece Mogilnica, na stacji hydrologicznej Konojad, gdzie dziś rano stan wody wyniósł 274 cm.