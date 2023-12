Policjanci z Tarnowa Podgórnego przewozili zatrzymanego mężczyznę. "Wyglądało to tak, jakby policjant go uderzał". Jest stanowisko policji

- Jadąc w Rokietnicy zauważyłem policjantów wprowadzających do radiowozu mężczyznę. Mężczyzna ten był skuty kajdankami, w mojej ocenie nie zachowywał nie agresywnie. Radiowóz ruszył i pojechał w kierunku obwodnicy S11, jechałem za nim. Nagle zauważyłem, że siedzący z tyły radiowozu policjant zaczął wykonywać dziwne ruchu w kierunku zatrzymanego. Wyglądało to tak, jakby policjant go uderzał

- opowiada świadek.

Czytaj też: Groźny wypadek w miejscowości Zbęchy Pole. Samochód wjechał w ogrodzenie. 64-letni mężczyzna miał zasnąć za kierownicą

I dodaje: -

Zacząłem to nagrywać, kiedy pani policjant, kierująca radiowozem, zorientowała się, że to robię, włączyła sygnały dźwiękowe i świetlne i zaczęła przyspieszać. Jechałem dalej za radiowozem, chciałem podjechać pod komisariat, do którego pojadą i dowiedzieć się, o co chodziło. Jednak radiowóz ten szynko odjechał.