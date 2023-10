Policjanci z Tarnowa Podgórnego zatrzymali mężczyznę poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania

- Każdego dnia policjanci szukają osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Funkcjonariusze realizują zarówno te poszukiwania na podstawie listu gończego, Europejskiego Nakazu Aresztowania, jak i zarządzenia sądów, dotyczących spraw o poważne przestępstwa kryminalne, jak i te wydawałoby się mniejszej wagi. To one są podstawą do działań poszukiwawczych realizowanych przez funkcjonariuszy m.in. komórek, zespołów i wydziałów do spraw poszukiwań