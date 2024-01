Policyjny pościg w Wielkopolsce. Kierowca porzucił pojazd i uciekał na piechotę. Mundurowym pomogli przechodnie

Od wczesnych godzin porannych średzcy policjanci prowadzili akcję „Trzeźwy Poranek” w Środzie Wielkopolskiej oraz w gminie Nowe Miasto nad Wartą. W działaniach uczestniczyło sześciu policjantów drogówki, którzy byli wspierani przez funkcjonariuszy ogniwa patrolowo-interwencyjnego średzkiej komendy powiatowej policji. Łącznie sprawdzono 1240 kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Jednym z miejsc, gdzie można było spotkać policjantów była ulica Strzelecka w Środzie Wielkopolskiej.

- Około godziny 05.30 policjanci przy użyciu latarki wydali polecenie do zatrzymania kierującego pojazdem marki rover. Kierujący nie zastosował się do polecenia, zwolnił swój pojazd i udał się w kierunku obwodnicy Środy Wlkp. Mundurowi bez chwili zawahania wsiedli do radiowozu oznakowanego i rozpoczęli pościg za pojazdem, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych