Polska 2050 zachęca do głosowania w wyborach samorządowych. "Te wybory są tak samo istotne jak te z 15 października"

W czasie konferencji wielokrotnie podkreślano jak istotny jest wybór odpowiedniego kandydata na prezydenta Poznania. Przyszły prezydent będzie dysponował dużymi środkami finansowymi oraz zabierze decydujący głos w ważnych dla mieszkańców kwestiach.

- Chciałabym przede wszystkim zachęcić do pójścia na wybory samorządowe. Pragnę podkreślić jak bardzo są one istotne. To właśnie władze samorządowe decydują o około 80% spraw dotyczących naszego codziennego życia. O tym, jak wyglądają nasze drogi, jakim powietrzem oddychamy oraz o tym, na ile bezpiecznie nam się żyje. Za mną jest grono wspaniałych kandydatek i kandydatów