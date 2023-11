Polskie Towarzystwo Tatrzańskie ma 125 lat. „Wielkopolanie czuli te góry w serduchach”

– Co jest najważniejsze w górach? Góry to przede wszystkim wysiłek, a poprzez wysiłek człowiek czuje się dowartościowany. Wycisza się, chce pobyć w towarzystwie podobnych sobie. Góry to również zdobywanie szczytów, wysokości, kontakt z przyrodą. Gdy do tego dojdzie akcent muzyczny – czegoż chcieć więcej?