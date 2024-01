Porażki Enei AZS i Enei Basketu w ligach koszykówki. Akademiczki czekają na odkrycie potencjału Sheppard, a koszykarze walczą ze słabościami

– Aishy na razie ciężko odnaleźć się w zespole i polskiej ekstraklasie, ale myślę, że z czasem będzie grała zdecydowanie lepiej. W ostatnich czterech meczach rundy zasadniczej i w fazie play-off na pewno będzie w stanie nam dużo bardziej pomóc. Umiejętności ma bardzo duże, tylko musi to jeszcze pokazać na parkiecie. Rozmawiałem z trenerami i oni są też zdania, że trzeba uzbroić się w cierpliwość – mówił Łukasz Zarzycki. Wiceprezes Enei AZS Politechniki nie robi z przegranej tragedii, bo wciąż realny jest bilans 10:10 na koniec rundy zasadniczej, choć mało prawdopodobne jest, że akademiczkom uda się uniknąć starcia w I rundzie play-off z BC Polkowice lub Eneą AZS Gorzów.

W sobotę liderką zespołu z Wrocławia była Aleksa Held, rzucając 29 punktów, w tym 6x3! Skuteczność była także po stronie Angel Baker, która do 16 „oczek” dodała 8 zbiórek i 3 asysty. Gospodynie po 10 minutach prowadziły 24:20, by na dłuższą przerwę zejść z remisem po 36. Zmiana stron dużo lepiej podziała na Ślęzę, która w kolejnej kwarcie wypracowała przewagę pozwalającą na spokojną wygraną. W całym spotkaniu aż 11– krotnie zmieniało się prowadzenie, a 8-krotnie notowany był remis. Dla zespołu z Poznania Mikayla Vaughn rzuciła 26 punktów, natomiast pozyskana kilka dni temu Aisha Sheppard zdobyła 7 „oczek”.

– Mamy problemy, kiedy jest on na styku. Dziś też wydawało się, że już przejmujemy inicjatywę, a i tak ostatnie słowo należało do gości. Wychodzi na to, że walczymy ze swoimi słabościami – przyznał Przemysław Szurek, trener Enei Basketu.

W meczu zadebiutował Hubert Adamczyk (przyszedł z AZS AGH), który zdobył... dwa punkty. Na swoim poziomie zagrał natomiast Brandon Randolph, z którym w ostatnich dniach klub przedłużył kontrakt do końca sezonu.