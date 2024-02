Poseł Wróblewski o proponowanych przez PiS zmianach: "Poszerzają wolność obywateli i przedsiębiorców"

Obniżenie stawki VAT i mały ZUS na zawsze

Złożony właśnie projekt – jak wyliczał poznański parlamentarzysta – zawiera 27 propozycji, w tym obniżenia podatków, poszerzenia małego ZUS plus, wzmocnienia pozycji przedsiębiorców w sporach z ZUS, ułatwień dla mikroprzedsiębiorców, ułatwień dla organizacji pozarządowych, przyspieszenia spraw w samorządowych kolegiach odwoławczych. W jego ocenie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz postulatom zgłaszanym m.in. przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, rzecznika praw obywatelskich, Krajową Radę Notarialną czy samorządowe kolegia odwoławcze.

Wśród najważniejszych propozycji znalazły się: obniżenie stawki podatku VAT na odzież i obuwie dziecięce z 23% do 5%; zwiększenie o 50% kwoty przychodów, do której możliwe jest opłacanie podatku ryczałtowego z 2 mln euro do 3 mln euro; zniesieniu limitu czasowego korzystania z tzw. małego ZUSu plus; określeniu rocznego (w miejsce miesięcznego) progu, do którego możliwe jest prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej czy trzykrotne (ze 100 do 300 tys. zł) zwiększenie progu, do którego możliwe jest prowadzenie tzw. uproszczonej księgowości przez organizacje pozarządowe.