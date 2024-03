Robert Biedroń w Poznaniu. Zaapelował do liderów wszystkich ugrupowań o debatę samorządową

Liderzy i politycy Lewicy odwiedzili w niedzielę Wielkopolskę, by w ramach kampanii i akcji „Lewica w trasie” zachęcać mieszkańców regionu do wzięcia udziału w wyborach i przekonywać do swoich postulatów.

- Dziś Poznań - miasto, które w końcu nie musi głosować na mniejsze zło! W Poznaniu wystawiamy silną lewicową ekipę do Rady Miasta, Sejmiku, ale także kandydatkę na Prezydentkę Poznania! Poprzyjcie wspaniałą Beatę Urbańską! Dajmy czadu. 7 kwietnia, głosuj na kandydatki i kandydatów Lewicy!

- apeluje w mediach społecznościowych Robert Biedroń.