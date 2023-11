Poważny wypadek pod Kaliszem. W Kościelnej Wsi zderzyły się trzy samochody Damian Cieślak

W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe i jeden dostawczy. Autami podróżowały cztery osoby. archiwum Polska Press

We wtorkowy poranek, 31 października, doszło do zderzenia trzech samochodów na drodze krajowej nr 12 w Kościelnej Wsi. Jedna osoba została przetransportowana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitalnego oddziału ratunkowego.