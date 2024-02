Powrót kultowego serialu "Dom". Tak teraz wygląda Andrzej Talar, czyli aktor Tomasz Borkowy

Tak teraz wygląda Andrzej Talar, czyli grający go Tomasz Borkowy - ZDJĘCIA

"Dom" cieszy się niesłabnącą popularnością

Według wielu widzów, "Dom" zasługuje na najwyższe noty. Należy do najulubieńszych polskich produkcji. Dyskusje na temat tego serialu w mediach społecznościowych wciąż są żywe. Fani nie szczędzą pochwał występującym tu aktorom. Od momentu pierwszej emisji w latach 80. i 90., serial przyciąga przed ekrany, zdobywając serca kolejnych pokoleń.

Przypomnijmy, że "Dom" emitowany był w TVP od 1980 do 2000 roku, a składa się z 25 odcinków. Opowiada historię mieszkańców warszawskiej kamienicy przy ulicy Złotej 25, uwieczniając ich losy na tle powojennych przemian w Polsce.

Andrzej Talar, którego zagrał Tomasz Borkowy, to postać, która na zawsze pozostanie w pamięci widzów. Talar, pochodzący z mazowieckiej wsi Sierpuchowo, przybywa do zniszczonej Warszawy po wyzwoleniu, by rozpocząć tu studia techniczne.