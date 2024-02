Powstanie Wielkopolskie zniknie z podstawy programowej? Kierzek-Koperska z Koalicji Obywatelskiej dementuje: Nic nie będziemy usuwać

- Jeżeli naprawdę jest taki projekt to jest absolutny skandal. Nie wiem jak ktoś może wpaść na tak szaleńcze pomysły. To co mają wiedzieć nasze dzieci? Jaki one mają mieć kod kulturowy czy skąd mają wiedzieć skąd się wywodzą? Jak można wypierać się powstania Wielkopolskiego, jedynego zwycięskiego? To był olbrzymi sukces powstańczy! Co to by była za Polska bez Wielkopolski? Nie pojmuję tego, jestem absolutnie oburzony