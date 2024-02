Poziom Warty przekroczył stan ostrzegawczy. Czy miasto jest przygotowane na każdą ewentualność?

W poniedziałek rano poziom Warty w Poznaniu wynosi 415 cm, tym samym przekroczył już stan ostrzegawczy, który szacuje się na 400 cm. Obecnie obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia.

Choć do stanu alarmowego brakuje jeszcze ok. 85 cm, a IMGW zapowiada, że w najbliższych dniach poziom wody w rzece nie powinien rosnąć, to pojawiają się obawy, czy miasto jest odpowiednio przygotowane na każdą ewentualność.