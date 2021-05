Poznań i spółka ZKZL postanowiły przedłużyć obniżkę czynszów dla organizacji pozarządowych, które zajmują miejskie lokale

– W ciągu ostatniego roku organizacje pozarządowe aktywnie włączyły się w walkę z koronawirusem, pomagając najbardziej potrzebującym przejść przez ten trudny czas – podkreśla Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta. – Jednak pademia sprawiła, że wiele NGO-sów mierzy się dziś z problemami finansowymi.

Przypomnijmy, że ZKZL już wcześniej umożliwił organizacjom pozarządowym skorzystanie z niższych czynszów. Obniżka czynszów objęła okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 maja 2021 r. Teraz obniżka czynszów została przedłużona do końca czerwca. NGO-sy mogą ubiegać się o obniżkę czynszu do kwoty 2,50 zł za mkw. Najemcy, którzy płacą mniej niż 2,50 zł za mkw, również mają prawo wystąpić o obniżenie stawki o 50 proc., ale nie może ona wynosić mniej niż 1 zł za mkw. Wnioski w ramach nowej tarczy należy złożyć do 15 czerwca poprzez specjalny formularz, który znajduje się na stronie ZKZL.