Poznań inwestuje w straże pożarne. OSP Krzesiny będzie rozbudowywane

Stosowną umowę związaną z dotacją podpisali Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta, Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta miasta i Narcyz Szulczyński, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań-Krzesiny. Mówi ona o przekazaniu przez Poznań 2,3 miliona złotych na rozbudowę i modernizację strażnicy. Miasto już ma ustalony harmonogram prac i podpisało już aneks do umowy z wykonawcą.

Zobacz też: Hipolit Cegielski Poznań wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej! Spółka będzie mieć zapewnioną pracę, załoga - pewne wynagrodzenie

- Wykonawca już przygotowuje się do wejścia na budowę, prace zakończą się na jesieni przyszłego roku – mówi Mariusz Wiśniewski. - W pierwszej kolejności zostanie zbudowany nowy garaż dla wozów bojowych straży, który będzie dołączony do dotychczasowego, przeniesiona będzie kotłownia, zbudowana nowa klatka schodowa, i na końcu – powiększona powierzchnia magazynowo – biurowa. Cieszę się, że strażacy będą mieć lepsze warunki do pracy: zasługują na to, oprócz zadań typowych, takich jak akcje ratownicze i gaszenie pożarów, niosą pomoc mieszkańcom po ulewnych deszczach, czy likwidując gniazda niebezpiecznych owadów.