Żużel w Poznaniu uratowany! Duże zmiany na stadionie Skorpionów

Awantura o oświetlenie wybuchła trzy tygodnie temu. Wówczas poznański klub wydał oświadczenie, w którym żądał od władz miasta przedstawienia planu montażu jupiterów na obiekcie POSiR do 15 października. Z kolei kibice Skorpionów wyszli na ulice i protestowali w tej sprawie przed poznańskim magistratem. Oświetlenie jest potrzebne w I lidze, by otrzymać licencję. PSŻ się w niej nie utrzymał, ale po wycofaniu z rywalizacji Landshut Devils przyjął zaproszenie od organizatora rozgrywek, czyli GKSŻ.

Natomiast jemu podziękowania w imieniu klubu złożył Marcin Czaiński. – Słowa uznania należą się też kibicom, którzy włączyli się w akcję wsparcia klubu. Potwierdzam, że tymczasowe oświetlenie to ostatni krok do tego, by otrzymać licencję na występy w I lidze. Na torze przed sezonem pojawi się od 10 do 12 słupów – tłumaczył członek zarządu PSŻ.