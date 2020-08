Poznań: Na przebudowie ronda Rataje zyskają piesi, pasażerowie i rowerzyści. Koszt? Wycinka ponad 100 drzew

Jak tłumaczy dr Tomasz Maliński, dendrolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przesadzanie nie zawsze ma sens.

– Można to zrobić jeśli drzewa mają maksymalnie do 50 centymetrów obwodu na wysokości 1,3 m. Jeżeli mamy do czynienia z większymi, to w Polsce staje się to nierealne, bo nie posiadamy odpowiednich maszyn – mówi.