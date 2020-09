Poznań: Rowerzyści na Jeżycach dostaną nowe miejsca parkingowe, a na Wildzie już mogą jeździć po odnowionych odcinkach Hetmańskiej

Na Jeżycach stacja Poznańskiego Roweru Miejskiego przenoszona jest na chodnik bliżej skrzyżowania ulic Mickiewicza i Poznańskiej, a dodatkowe miejsca parkingowe dla rowerów będą wyznaczone przy szpitalu im. Raszei. W sumie rowerzyści będą mieć tu osiem dodatkowych miejsc dla swoich pojazdów.

Z kolei na Wildzie, w rejonie ul. Hetmańskiej i skrzyżowania tej ulicy z Drogą Dębińską oddano do użytku blisko 950 metrów drogi rowerowej i ciągu pieszo–rowerowego z nową nawierzchnią. Odnowiono ją po południowej stronie ul. Hetmańskiej, od stacji paliw BP do skrzyżowania z ul. Dolna Wilda i po wschodniej stronie Drogi Dębińskiej pod wiaduktem w ciągu ul. Hetmańskiej. ZDM informuje, że do tego ul. Droga Dębińska zyskała dwa przejazdy rowerowe po obu stronach wiaduktu, ułatwiające dotarcie do Wartostrady i ciągów pieszo-rowerowych na ul. Hetmańskiej.