Poznań Tattoo Konwent 2024 już w weekend. To wyjątkowy festiwal tatuażu i sztuki alternatywnej

O trendach rozmawiamy z Klaudią Głowacką ze studia The Saints Tottoo.

Jakie motywy są obecnie najbardziej popularne?

Najnowszym trendem jest powrót do wzorów realistycznych, najczęściej zwierzęcych. Najchętniej ludzie tatuują sobie wilki. Ostatnim trendem jest też anime. Są to jakby konturowe tatuaże żywcem wyjęte z mangi, czyli z komiksu.

Czy najczęściej są to kolorowe tatuaże czy może czarno-białe, bardziej stonowane?

Tu akurat jest duża różnorodność, ale bardziej jednak mimo wszystko bym się skłaniała ku czarno-szarym tatuażom.

Na jakim miejscu na ciele najczęściej klienci decydują się na tatuaż?

Najczęściej jest to przedramię. To także częsty wybór, jeśli chodzi o pierwszy tatuaż, ponieważ nietrudno go wtedy zakryć. Jest też mało bolesne

Jaka grupa wiekowa chce tatuować się najczęściej?

Jest to również dość zróżnicowane. Myślę, że najczęściej są to osoby między 20 a 30 rokiem życia, a później przed 40. Niepełnoletnich osób nie tatuujemy.