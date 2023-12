Poznań wystrojony na Boże Narodzenie. Zobacz świąteczne iluminacje!

Dwa bożonarodzeniowe jarmarki

Betlejem Poznańskie na placu Wolności czynne jest 7 dni w tygodniu od godz. 11 do 21 - do 7 stycznia. Jarmark na MTP czynny jest od wtorku do czwartku i w niedzielę w godz. 11-21, a od piątku do soboty w godz. 11-22 - działa do 22 grudnia.