Poznańscy posłowie wypowiedzieli się w sprawie aborcji. Wiemy, jak zagłosują w Sejmie

Obecnie w Polsce aborcja jest dopuszczalna tylko w dwóch przypadkach - gdy ciąża jest efektem gwałtu oraz gdy ciąża zagraża życiu kobiety. Wyrok wywołał w kraju fale protestów. W demonstracji przeciwko temu wyrokowi w Warszawie wzięło w tamtym czasie udział ok. 100 tysięcy osób.

Sprawa aborcji w Polsce od wielu lat jest poddawana pod głosowanie. Jednak jedyne co się zmieniło, to zaostrzenie prawa aborcyjnego. 22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dopuszczalne dotychczas przeprowadzanie aborcji w przypadku uszkodzenia lub wad płodu jest niezgodne z konstytucją.

W postulatach Koalicji Obywatelskiej, w tzw. "stu konkretach" znalazł się zapis o legalizacji prawa aborcyjnego. - Aborcja do 12 tygodnia ciąży będzie legalna, bezpieczna i dostępna. Żaden szpital działający w ramach NFZ nie będzie mógł zasłonić się klauzulą sumienia i odmówić zabiegu. Decyzja musi należeć do kobiety - głosił.

Lewica również od wielu lat zabiega o to, by aborcja była w Polsce legalna i bezpieczna. 13 listopada na konferencji prasowej w Sejmie posłanki Lewicy przedstawiły dwa projekty ustaw. Przygotowane przez Lewicę projekty ustaw dotyczą liberalizacji prawa aborcyjnego, w tym możliwości przeprowadzenia aborcji do 12. tygodnia ciąży oraz depenalizacji pomocy przy przerwaniu ciąży.