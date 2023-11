– W ramach obchodów w dniu 26 listopada przewidujemy m.in. paradę tramwajów i prezentację historycznego taboru MPK Poznań, „naukę jazdy” tramwajem i autobusem miejskim, wycieczki do Centrali Nadzoru Ruchu. Zaplanowaliśmy wystawy, pokazy, a wspólnie z organizatorem publicznego transportu zbiorowego także okolicznościową kartę PEKA na okaziciela, na której znajdzie się obraz tramwaju typu I, uwieczniony niegdyś na pocztówce, która obecnie znajduje się w zbiorach Pana Sławomira Olejniczaka

Jubileusz 125 lat tramwaju elektrycznego – program wydarzeń w dniu 26 listopada:

Nauka jazdy tramwajem

odbędzie się na terenie zajezdni przy ul. Głogowskiej 131/133. Kursy będą realizowane Moderusem Beta w godzinach 11.00-17.00. Każda „lekcja” potrwa ok. 10 minut. Aby wziąć udział w zajęciach należy się najpierw zarejestrować. Będzie to można zrobić od środy, 22 listopada br., poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie KMPS – początek zapisów o godzinie 12.00 (otrzymane potwierdzenie należy okazać instruktorowi przy wejściu do tramwaju).