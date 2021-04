Pracownicy Volkswagena pomogą wychowankom domów dziecka. Firma wesprze finansowo Fundację CHCEmisie

Fundacja CHCEmisie od ponad roku prowadzi mieszkanie treningowe w Poznaniu dla wychowanków Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Po osiągnięciu pełnoletności lub po zakończeniu nauki młodzież powinna ośrodek opuścić i rozpocząć dorosłe życie na własny rachunek. Na początek otrzymuje pewną kwotę pieniędzy, która pozwala, na przykład, umeblować mieszkanie. Jednakże do samodzielności potrzebne jest coś więcej: stałe źródło utrzymania, mieszkanie, kompetencje niezbędne funkcjonowania w dorosłym życiu oraz osadzenie w środowisku.

– Młodzieży często brakuje właśnie takich kompetencji, jak planowanie domowego budżetu, umiejętność starania się o pracę, samodzielne dbanie o mieszkanie, regularne sprzątanie czy podejmowanie rozsądnych decyzji zakupowych. Niektórzy młodzi ludzie opuszczający domy dziecka, nie mając się dokąd podziać, siłą rzeczy powracają do swych rodzin biologicznych. Nie jest to dobrym rozwiązaniem, bo nie wspomaga w uzyskaniu samodzielności i pokonania problemów, które przecież przyczyniły się do tego, że dzieci trafiły do ośrodka