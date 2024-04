Wyjątkowy koncert charytatywny Lions Club w Poznaniu. Wystąpią legendy polskiej sceny Marta Jarmuszczak

Gwiazdami wieczoru będą legendy polskiej sceny rockowej. Dawid Parus/ olskapress

Już 13 maja 2024 roku o godz. 19 w klubie muzycznym Barock przy ul. Wielkiej 9 odbędzie się wyjątkowy, charytatywny koncert akustyczny zorganizowany przez Lions Club Poznań Polonia. Gwiazdami wieczoru będą legendy polskiej sceny rockowej: Wojciech Hoffmann (Turbo, Czerowne Gitary, NoN Iron), Grzegorz Kupczyk (ex Turbo, Ceti, NoN Iron) oraz Janusz Musielak (Non Iron). Dochód z koncertu przeznaczony będzie na stypendia dla młodzieży utalentowanej artystycznie