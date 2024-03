Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało kandydatów w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Zaskoczenie?

Kandydatów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego PiS przedstawił na konferencji prasowej przed wejściem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Zbigniew Hoffmann, przewodniczący zarządu Wojewódzkiego Prawa i Sprawiedliwości w Województwie Wielkopolskim.

- Dzisiaj przedstawiamy liderów list oraz pozostałych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Nasze listy są mieszanką doświadczenia połączonego z młodością. Wśród liderów naszych list jest tylko jeden radny sejmiku upływającej kadencji. Wszyscy pozostali to debiutanci, jeżeli chodzi o start do sejmiku. Mają za sobą bardzo różne doświadczenia - polityczne, ale też urzędnicze, administracyjne. Liderami zostali były poseł, były wojewoda wielkopolski, dotychczasowi radni gminy czy powiatu. Walczymy o najwyższy cel czyli zwycięstwo w wyborach samorządowych. czas na nową jakość, czas aby koalicja PO-PSL, która rządzi w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego od wielu lat przeszła do historii