Prezenty od Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu za wizytę w parkach - im. Izabeli i Jarogniewa Drwęskich oraz Bambrów Poznańskich

Parki Drwęskich oraz Bambrów Poznańskich przeszły niedawno rewaloryzację i odnowione, z budzącą się do życia roślinnością, zachęcają do spacerów. Dlatego w sobotę na spacerowiczów czekają prezenty. Rozdawać ją będą pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej, którzy także udzielą informacji dotyczące parków w godz.9.00-12.00 w parku Drwęskich, a w godz. 12.00-15.00 w parku Bambrów Poznańskich.

Park Bambrów Poznańskich

Park Bambrów Poznańskich, o powierzchni 2,6 ha, mieści się na Dębcu u zbiegu ulic Dolna Wilda i Orzechowej na terenie dawnych ogrodów działkowych. Zieleniec zbudowany od podstaw został oddany do użytku w 2019 r. Podzielono go na strefy, które dostosowane są do różnych form aktywności. Centralna i południowa część parku Bambrów Poznańskich zostały zagospodarowane zielenią - głównym elementem kompozycyjnym jest klomb z ozdobną rabatą. W części północnej można wyprowadzać psy, ponieważ umiejscowiono tam tor agility. Natomiast strefa dziecięca z dinozaurem diplodokiem wzbogacona została o plac zabaw z szeregiem urządzeń przystosowanych do różnych grup wiekowych i stopnia sprawności.