Prof. Flisiak: Noszenie maseczek na świeżym powietrzu nie jest potrzebne. Kiedy na dwór wyjdziemy bez maseczek? Decyzja zapadnie za tydzień

Jak mówił prof. Filisiak, warunki zewnętrzne nie sprzyjają szerzeniu się wirusa, ponieważ w otwartej przestrzeni następuje rozrzedzenie cząstek wirusa, a ryzyko zakażenia jest proporcjonalne do gęstości materiału zakaźnego i masywności ekspozycji organizmów ewentualnie narażonych na zakażenie. Epidemiolog wskazał także, że potwierdza to coraz więcej doniesień naukowych.

- Jeśli przyjąć, że każda nawet najmniejsza dawka cząstek wirusowych jest groźna, to bylibyśmy nieustannie czymś zakażeni. Właśnie po to organizm posiada mechanizmy odpornościowe, aby poradzić sobie z niewielkimi, rozrzedzonymi ilościami patogenów chorobotwórczych. Jestem zdania, że trzeba mocno egzekwować przepisy tam, gdzie jest to konieczne, a nie przywiązujmy wagi do rzeczy błahych i nieistotnych