O godz. 9:00 zakończy się trwająca od wtorku całkowita blokada drogi krajowej nr 24 (od „Zajazdu Monika” do „Zajazdu Ostęp”) w Gorzyniu (powiat międzychodzki).

- Noc minęła nam spokojnie. Odnotowaliśmy jedynie trzy próby ominięcia blokady, ale perswazja słowna wystarczyła, by kierujący się wycofali i skorzystali z objazdów. O 9:00 wracamy do domów. Dziś nasi koordynatorzy podejmą decyzję, co robimy dalej