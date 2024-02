– Niezadowolone, pojedyncze osoby zawsze się znajdą. Ale my walczymy w słusznej sprawie. Słyszymy, że dobrze robimy, że „jeśli nie rolnicy sprzeciwią się tej pseudoekologii, to kto ma to zrobić?”. Za chwilę będziemy płacić podatki od aut spalinowych i inne. Tu nie chodzi tylko o zamknięcie granicy z Ukrainą. Sprawa jest poważniejsza i społeczeństwo zaczyna to rozumieć.