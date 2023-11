Przebudowa ul. Słowackiego w Poznaniu już na finiszu. Trafiła tu kostka z placu Kolegiackiego

Na ul. Słowackiego widać już chodniki i częściowo jezdnię, ale i tak trwa przebudowa: znalazła przy niej zastosowanie wiekowa kostka z Placu Kolegiackiego, co budzi zainteresowanie mieszkańców – nie do końca przekonanych o słuszności takiego kroku.

Przy remontach ulic ścisłego centrum, zwłaszcza Starego Rynku, przebudowa ważnej ulicy Jeżyc - ul. Słowackiego – przechodzi prawie bez echa. A prowadzone są tu intensywne prace, bo termin ich zakończenia upływa w tym miesiącu! Przebudowa ulicy w części od ul. Kraszewskiego do Wawrzyniaka rozpoczęła się 26 września i podzielono ją na dwa etapy: w pierwszym zamknięto dla ruchu i wyremontowano odcinek od ul. Kraszewskiego do wysokości numeru 47 – czyli do wejścia do szkoły. Teraz trwa drugi etap – czyli od Wawrzyniaka do nowego placu przed szkołą. Czytaj też: Poznańscy pasażerowie jak sardynki w puszce. Ten tramwaj jest zawsze przepełniony Wizja efektu przebudowy jest następująca: na ulicy będą nie tylko nowe chodniki, wyremontowana jezdnia i nowa zieleń – zapowiedziane są nasadzenia 12 drzew oraz ponad 3300 krzewów i bylin, ponadto dzięki powiększeniu pasów zieleni poprawią się warunki dla rosnących tam klonów – najważniejszą zmianą jest wydzielenie przed budynkiem szkoły podstawowej wyniesionego placu, który ma spowolnić ruch samochodowy, a także przeorganizowanie układu miejsc parkingowych. Plac przed szkołą budowany jest z kostki zdemontowanej z placu Kolegiackiego i docelowo, prawdopodobnie na początku przyszłego roku pojawią się na nim kolorowe grafiki i drewniane meble miejskie, zbudowane w ramach organizowanych przez Stowarzyszenie Architektów Polskich międzynarodowych warsztatów Mood for Wood.

Na razie opinie są podzielone – mieszkańcy piszą, że powstaje mała Kopenhaga w środku Poznania, ale też, że - „niby bardzo ładnie ale znowu bez ładu i składu jeśli chodzi o stylistykę. Każda ulica inna. Jakby to pięknie wyglądało mieć choćby jedną dzielnicę w jednym rodzaju i wzorze kostki”, „Każda ulica jest z „innej parafii”. Inny producent kostki, inna kolorystyka, inny wzór ułożenia, inna obudowa zieleni”, a także – że na ulicę trafia stara kostka, na której mogą mieć kłopoty osoby z dysfunkcjami ruchu.

– Na Jeżycach chodniki remontowane są zgodnie z przyjętym katalogiem nawierzchni, jeśli decydujemy się na odstępstwo, to tylko po to, żeby osiągnąć efekt WOW, wypracowany przez naprawdę szerokie grono ekspertów - architektów, plastyka miejskiego, konserwatora zabytków. Myślę, że warto poczekać na efekt końcowy albo spojrzeć na wizualizacje tej przestrzeni po remoncie - to zróżnicowanie nawierzchni nie jest przypadkowe – mówi Helena Zadumińska, zastępca przewodniczącego Zarządu Osiedla. – Oceniam wyłącznie pozytywnie, od początku zajmował się tą ulicą duży zespół osób i dopracowane jest w najmniejszym detalu – dodaje Adam Dzionek, zastępca przewodniczącego Zarządu Osiedla. Pas jezdni budowany jest przed szkołą częściowo z kostki zdemontowanej z placu Kolegiackiego, złożonej wcześniej do magazynu ZDM. Nie wszystkie kostki były w stanie pozwalającym na ponowny montaż - brukarze na miejscu odrzucali pokruszone. Wykonawca musiał zatem znaleźć taką samą, by uzupełnić braki. Można ocenić ostrożnie, że starej kostki w dobrym stanie - a więc wykorzystanej ponownie - starczyło na połowę jezdni. Do końca listopada będzie też ułożona do końca jezdnia asfaltowa i uzupełniona zieleń.

W ramach nowego sposobu parkowania, samochody nie będą mogły być stawiane prostopadle do jezdni i częściowo na chodnikach: miejsca dla nich będą zlokalizowane równolegle po obu stronach jezdni. Miasto informowało we wrześniu, że "metamorfoza, jaką przejdzie ul. Słowackiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do Wawrzyniaka to efekt współpracy Zarządu Dróg Miejskich, Rady Osiedla Jeżyce, Szkoły Podstawowej nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego i Stowarzyszenia Architektów Polskich. Remont jest finansowany m.in. z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania oraz dzięki poprawce budżetowej miejskiego radnego Łukasza Mikuły. Koszt remontu to 3,1 miliona złotych. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec listopada, a wykonanie grafik na placu przed szkołą zaplanowano na wiosnę przyszłego roku".

