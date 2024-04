Archeolodzy pod ul. Solną w Poznaniu śledzą ślady budynków. Co znaleźli podczas budowy drogi rowerowej?

Jak informują PIM, w marcu ułożona została ostatnia warstwa nawierzchni na prawym pasie ul. Małe Garbary, Wolnica i Solnej, którym poruszają się już kierowcy – przylegającym do drogi rowerowej, natomiast od ubiegłego tygodnia prace bitumiczne prowadzone są na wjazdach i drogach dojazdowych na odcinku ul. Małe Garbary i Wolnica od ul. Garbary do Ogródka Jordanowskiego, rozpoczynając od drogi do biurowca u zbiegu ulic Garbary i Małe Garbary, a także prawoskrętu z ul. Małe Garbary w ul. Garbary, aż do dróg ul. Bóżniczej, Św. Wojciech i Działowej.

- Naszym celem jest zakończenie prac wiosną bieżącego roku i termin ten nie jest zagrożony – zapewnia Maja Chłopocka, dyrektor ds. komunikacji i koordynacji inwestycji Poznańskich Inwestycji Miejskich.

