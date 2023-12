Przed budynkiem fundacji “Redemptoris Missio” w Poznaniu postawiono ogromny kontener. Czas go wypełnić. Pomóc może każdy!

Co roku 5 grudnia obchodzimy dzień wolontariusza. Z tej okazji fundacja “Redemptoris Missio” zdecydowała się na wyjątkową akcję.

- Rozpoczynamy wielką akcję logistyczną zwiezienia z naszych magazynów i wielkopolskich szpitali sprzętu medycznego. W czwartek kontener zostanie zaplombowany i wyruszy do portu w Gdyni, a stamtąd drogą morską do portu w Duala w Kamerunie. Docelowo kontener ma dotrzeć do Republiki Środkowoafrykańskiej. To właśnie do tego kraju organizujemy pomoc we współpracy z Diecezją Tarnowską - informuje Justyna Janiec-Palczewska, prezes fundacji “Redemptoris Missio”.