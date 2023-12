Przed nami wielkie święto jeździectwa! Tym razem Cavaliada 2023 bez potęgi skoku

- Są to dni wyjątkowego jeździectwa. Poznań jest taką mekką jeździecką, bo Cavaliada tu się zaczęła, tu trwa najdłużej i to tutaj na MTP jest największa. Cieszę się z tego powodu, że takie wydarzenie możemy tutaj organizować

W dniach 7-10 grudnia w stolicy Wielkopolski odbędzie się 13. edycja Cavaliady, czyli największej i najbardziej prestiżowej imprezy jeździeckiej w naszym kraju. Impreza, tradycyjnie cieszy się ogromnym zainteresowanie ze strony fanów. Biletów w puli praktycznie już nie ma, jednak mogą zdarzyć się pojedyncze przypadki. Kibiców nie odstraszyły nawet ceny wejściówek na główną arenę (pawilon nr 5), które wahały się od 109 do 269 złotych.

Około 300 zawodników z 17 państw oraz 550 koni będzie rywalizować w najważniejszych zawodach CSI. Te wracają do rangi czterogwiazdkowej i będą jednocześnie kwalifikacją do Pucharu Świata. Główna część zawodów została zaplanowana na niedzielę na godz. 13.30, wówczas odbędzie się finał Grand Prix. Wśród jeźdźców wystąpi wiele znanych nazwisk. Do Poznania przyjedzie trzech zawodników z TOP 100 rankingu FEI (Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej). W konkursach wezmą udział także Polacy, w tym poznaniak Maksymilian Wechta, który dwa lata temu wygrał zawody Cavaliady na MTP.