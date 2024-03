Przemysław Plewiński, kandydat na prezydenta Poznania: "Jestem wkurzony na rządy Jaśkowiaka"

Powiedział pan, że jest wkurzony na rządy prezydenta Jaśkowiaka. Co więc pana najbardziej wkurza? Czego pan ma dosyć? Mam dosyć tego, że pan prezydent uważa, że jest osobą nieomylną i wraz ze swoimi doradcami wie lepiej, czego potrzebuje Poznań niż mieszkańcy czy chociażby radni osiedli. A to właśnie oni wiedzą, co jest potrzebne w ich rejonach miasta. Wiele rejonów Poznania – zwłaszcza na obrzeżach – jest zapomnianych. Wobec obecnego czasu urbanizacji, rozbudowy obrzeży miasta, tym bardziej trzeba zadbać o budowę kanalizacji, chodników i utwardzenie dróg, a tego bardzo tam brakuje.

Miasto się rozbudowuje, widzimy kolejne bloki, które powstają. Brakuje jednak mieszkań komunalnych. Ma pan pomysł na to, żeby zwiększyć ich zasoby? Miasto kompletnie zaniedbało ich budowę. W Poznaniu rocznie oddaje się średnio 4,5 tysiąca mieszkań, z czego zaledwie 2,5 proc. to mieszkania komunalne. Budując na swoich terenach miasto nie potrzebuje zwrotu pieniędzy za grunt, przez co jest w stanie mocno konkurować z deweloperami. Jednak miasto w ogóle nie korzysta z takiego rozwiązania. Z drugiej strony, mamy doniesienia medialne o tym, że prezydent Guss miał lobbować na rzecz deweloperów, co już w ogóle potwierdza tę tezę. Sporo zarzucało się prezydentowi Grobelnemu, że miał sprzyjać galeriom handlowym. Mam wrażenie, że obecna władza jest bardzo pro-deweloperska. Nie chcę przedstawiać deweloperów jako zło całego świata. Inwestor prywatny, który buduje mieszkania na wynajem jest potrzebny, ale on nie może działać na własnych zasadach, jak chce. Natomiast miasto ma narzędzia, dzięki którym może na dewelopera wpływać.

Jest pan fanem Kolejorza – a co z Wartą Poznań?

Jest szansa na to, by Warta Poznań miała go w Poznaniu?

Nie byłby to więc zamknięty obiekt. Korzystać z niego mogliby także mieszkańcy. Dokładnie tak. Spodobały mi się też kwestie związane z finansowaniem tego projektu. Warta Poznań nie liczy na to, że miasto im ten stadion wybuduje. Klub oczekuje od miasta pewnej pomocy w umowie z władzami centralnymi. Były obiecane pieniądze z Ministerstwa Sportu za rządów PiS i z tego co się orientuję, to klub rozmawiał już z obecnym rządem, który zadeklarował podtrzymanie tego projektu. Udział miasta w budowie tego stadionu wyniósłby około 20-30 proc., przy czym Warta jest otwarta na to, by zapewnić władze Poznania, że nikomu nie sprzeda tego obiektu.

„Poznań naszych marzeń. Europejskie, najbardziej przyjazne do życia miasto w Polsce. To moje zobowiązanie” – wskazał prezydent Jaśkowiak. Beton to nie jest europejskość. Pan chce odbetonowania Poznania.

Trend betonowania miast już skończył się na Zachodzie, teraz stawia się na zieleń, dużo zieleni. Przy przebudowie placu Kolegiackiego mówiłem, że ta zieleń już tam była i prace trzeba było przeprowadzić inaczej, na co prezydent Wiśniewski zapytał mnie, czy wołałbym, żeby stały tam auta. Ale to przecież nie o to chodzi... Samochody z placu Kolegiackiego trzeba było usunąć. Owszem, pojawiły się drzewa, ale tak naprawdę są one tylko jednym z elementów – brakuje niskiej zieleni, która chłonie wodę. To trzeba zmienić.

Poznań kojarzy się jako miasto wiecznych remontów, które w ostatnich latach mocno dały się we znaki wszystkim mieszkańcom. Jak ocenia pan te inwestycje?

Moimi zarzutami dotyczącymi remontów – a one oczywiście były potrzebne, jak remont Starego Rynku – nie jest to, że one się odbyły, ale w jaki sposób zostały przeprowadzone, w jakim bałaganie. To, że ludzie wychodzili ze swoich kamienic i wpadali w dziurę, to wstyd dla miasta. Nie zapomnę, jak jeszcze niedawno jechałem tramwajem przez ulicę 27 Grudnia. Na torowisko przewrócił się płot ustawiony przez Tormel, ludzie wysiedli z tramwaju i sami go podnosili. To są rzeczy, które nie powinny zdarzyć się w mieście, którego władze uważają, że niby jest takie europejskie.