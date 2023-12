Przynajmniej dwie sprawne lokomotywy trafią w przyszłym roku do Parowozowni Wolsztyn

- Myślę, że w przyszłym roku realne jest uruchomienie jednego parowozu. Dziś trudno powiedzieć, czy pierwszy gotowy będzie TKi3-87, czy Ol49-69 – to jest ten parowóz, który przestał jeździć w poprzednim roku. W tej lokomotywie do naprawy jest kocioł, reszta jest w porządku. Jeżeli chodzi o TKi3 potrzebna jest rewizja kotła i nowe skrzynie wodne, bo obecne są do niczego. Skrzynie wykonamy u siebie, mamy firmy zainteresowane zrobieniem kotła