To jedna z największych atrakcji Wielkopolski. Ciągną do niej ludzie z całego świata. Co dalej z Parowozownią Wolsztyn?

W ubiegłym roku samorząd województwa przekazał na ten cel 3,7 mln, w tym roku 5 mln zł.

- Byłoby świetnie, gdyby pozostali współorganizatorzy zdołali wpłacić takie same kwoty, ale to oczywiście nie jest możliwe. Tymczasem prawda jest taka, że aby rzeczywiście ustabilizować sytuację Parowozowni Wolsztyn, by wykonać potrzebne remonty i inwestycje, potrzebny jest projekt wart kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu mln zł. Uczciwe stwierdzę, że po wyborach, w nowej konfiguracji, trzeba się zastanowić jak to przedsięwzięcie może działać w kolejnych latach