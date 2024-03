Oto jak zmienia się rozkład jazdy kolei i MPK Poznań. Powód? W nocy z soboty na niedzielę przestawiamy czas na z zimowego na letni

Zmiana czasu na letni, zmiana rozkładu na kolei

Zmiana czasu z zimowego na letni spowoduje, że niektóre pociągi, które rozpoczną swoją trasę według czasu zimowego, a dojadą do celu już według czasu letniego, mają wprowadzone zmiany w rozkładach jazdy. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że dotyczy to ponad 40 pociągów, należących m.in. do PKP Intercity, Polregio, czy Kolei Wielkopolskich.

MPK Poznań też zmienia rozkład jazdy

MPK Poznań także zapowiada zmiany w funkcjonowaniu komunikacji nocnej: kurs linii 215 z os. Sobieskiego o 1:34 czasu zimowego będzie wydłużony do Wir. Kursy linii 215 z Wir zostaną wykonane o 3:03 i 4:03 czasu letniego, nie będzie wykonany kurs linii 221 z Sypniewa o 1:42 czasu zimowego, kurs linii 224 z Boranta o godzinie 1:06 czasu zimowego zamiast do Malwowej wykonany zostanie do Plewisk/Straż Pożarna, a na linii 227 nie będą wykonane kursy do i z Kicina. Autobus linii 227 z Janikowa pojedzie o 3:03 czasu letniego. Na pozostałych liniach nie będą wprowadzane zmiany. MPK dodaje, że tej nocy linia 202 nie funkcjonuje.

