Świąteczny informator: od czwartku 28 marca MPK zmienia rozkłady jazdy - sprawdź jak pojedziesz w czasie świąt! Grzegorz Okoński

Tramwaje i autobusy będą kursować według świątecznych rozkładów jazdy Robert Woźniak

MPK zmienia rozkłady jazdy - już od Wielkiego Czwartku, a więc od 28 marca wejdą w życie świąteczne zmiany. Potrwają one do 1 kwietnia. Niewielkie zmiany zaplanowane są jeszcze we wtorek 2 kwietnia.