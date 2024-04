Kolejka Maltanka rozpoczyna swój sezon w Poznaniu - najpierw w niedzielę, a za chwilę już w weekendy

W tym tygodniu zaplanowano jeden dzień kursowania – w niedzielę 7 kwietnia – ale później, w pozostałe weekendy, w soboty i w niedziele: 13 i 14 kwietnia, 20 i 21 kwietnia oraz 27 i 28 kwietnia. W te dni kursy kolejki będą odbywać się co godzinę od 10.00 do 18.00: kolejka będzie wyruszać ze stacji Maltanka o pełnych godzinach, a 30 minut później ze stacji Zwierzyniec, co oznacza, że ostatni kurs ze Zwierzyńca będzie przeprowadzony o godzinie 18.30.

