Nowy rozkład jazdy Kolei Wielkopolskich i PKM: 10 grudnia 2023 r. więcej pociągów lokalnych wyjedzie na tory

Nowy rozkład jazdy Kolei Wielkopolskich i PKM. Więcej pociągów wyjedzie na tory!

Nowe rozkłady jazdy będą obowiązywać od 10 grudnia 2023 roku. To efekt danych, jakie kolej kieruje do samorządów, dysponujących połączenia: okazuje się, że w tym roku ilość pasażerów przewiezionych przez pociągi zamawiane przez województwo przewyższy tę z 2019 roku - dotąd rekordową w ostatnich latach.

Na krótkich dystansach dojdą zatem nowe, dodatkowe składy – do Opalenicy dwie pary w ciągu doby, do Szamotuł także dwie pary, do Obornik, Pobiedzisk i Kostrzyna – po trzy, a do Środy Wlkp., Czempinia i Kościana – po jednej.