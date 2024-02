Przyroda poznańskiej Cytadeli budzi się do życia. Kwitnące kwiaty robią wrażenie. Zobacz zdjęcia!

- Teren idealny na spacery z dziećmi. Szerokie alejki, zacienione zakątki pozwalają bezpiecznie biegać, jeździć na rowerach, rolkach czy hulajnogach. Rozległe, bardzo dobrze utrzymane trawniki są idealnym miejscem na organizację rodzinnego pikniku. Na terenie Cytadeli znajduje się plac zabaw oraz kawiarenka, gdzie podczas zabawy dzieci rodzice mogą chwilę odpocząć

- tak teren poznańskiego parku zachwala tutejszy magistrat.

To nie jedyne atrakcje, jakie czekają na nas na poznańskiej Cytadeli Za sprawą budzącej się do życia przyrody możemy właśnie podziwiać kwitnące kwiaty, do podziwiania których serdecznie zachęcamy. Zobacz zdęcia naszego fotoreportera: