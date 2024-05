Puchar Świata w kajakarstwie na poznańskiej Malcie. Dla polskiej reprezentacji to jeden z ostatnich sprawdzianów przed igrzyskami

O multimedalistkę olimpijską pytali też dziennikarze trenera naszej kadry kajakarek, Tomasza Kryka.

- W wyścigu na 200 m Nowozelandka będzie pewnie nieosiągalna, ale w pozostałych konkurencjach nie musimy mieć kompleksów, by z nią walczyć. Mam nadzieję, że zwłaszcza w dwójkach na 500 m dziewczyny podejmą z nią walkę, tak samo zresztą jak w pozostałych konkurencjach i to bez względu na to, czy Carrington będzie ich rywalką czy też nie