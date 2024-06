Pyrkon 2024 w Poznaniu: Czym jest cosplay? To pełnoetatowa praca, a nie przebieranki dla dzieci. "Tą postacią po prostu się jest"

Cosplay to pełnoetatowa praca, a nie przebieranki dla dzieci

Choć wielu osobom cosplay kojarzy się nieodłącznie z japońską sztuką rysunkową, to kostiumy inspirowane są też różnymi grami komputerowymi, literaturą, a nawet twórcy potrafią wymyślić swój własny projekt, który nie jest odwzorowaniem konkretnego stroju bohatera. Pasjonaci skupiają się często w fandomach, tworząc kostiumy z konkretnego uniwersum.

- Zazwyczaj jest tak, że zaczyna się robić kostiumy z franczyzy, którą się najbardziej lubi. Są ludzie, którzy nie wzorują się na żadnych franczyzach, tylko projektują z głowy swoje własne stroje – tak zwane OC, czyli oryginal characters i to są własne projekty - tłumaczy nam Ola Nowaczyk, która cosplayem zajmuje się od 12. roku życia i przez jakiś czas należała do grupy Project: League.

Miłośnicy fantastyki cosplayem często interesują się już we wczesnym dzieciństwie. W przypadku naszej rozmówczyni miało to miejsce w podstawówce. Wówczas w szóstej klasie stworzyła swój pierwszy strój, choć jak twierdzi, był on słabo wykonany. Z biegiem lat nabrała doświadczenia.