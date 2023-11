Radość wróciła na stadion Lecha Poznań! Tak dopingowano w meczu z Ruchem Chorzów. Zobacz zdjęcia z trybun

Strzelanie Lechici rozpoczęli w 36. minucie, chociaż gospodarze mieli wiele szans na zdobycie bramki już w pierwszej części pierwszej połowy meczu. Piłkarze Kolejorza próbowali różnych rozwiązań, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie boiska, ale to akcja ze stałego fragmentu gry otworzyła wynik spotkania. Jesper Karlstrom wykonał rzut wolny z bocznego sektora, wprowadzając piłkę na krótki słupek, gdzie Mikael Ishak zmienił tor lotu piłki, zaskakując bramkarza drużyny przeciwnej. Do przerwy nie padły już żadne bramki, a tempo gry trochę opadło.

Ishak i Velde nie do zatrzymania dla Niebieskich. Zobacz oceny lechitów

Po zmianie stron zawodnicy prowadzeni przez Johna van den Brom nadal naciskali w atakach, zdając sobie sprawę, że jedna bramka to może być za mało, aby zdobyć zwycięstwo i zadowolić swoich kibiców. Ci fani nie musieli długo czekać na kolejny powód do radości, bowiem już w 53. minucie padła druga bramka. Mikael Ishak wykonał znakomite długie podanie, inicjując akcję Blazića, a kapitan Kolejorza przekazał piłkę do Velde, który pewnym strzałem podwyższył wynik meczu na 2:0.