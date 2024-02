Rajd 19-latka z powiatu konińskiego w obszarze zabudowanym. Nie miał zapiętych pasów. Dostał potężny mandat!

Do zatrzymania nieodpowiedzialnego kierowcy doszło 22 lutego po godz. 17 w Budzisławiu Kościelnego. 19-letni mieszkaniec powiatu konińskiego już nie po raz pierwszy przekonał się, że szybka jazda nie popłaca, tym bardziej w terenie zabudowanym. Przekraczając prędkość o 59 km/h i nie zapinając pasów bezpieczeństwa otrzymał mandat, który z pewnością dotkliwie odczuje jego portfel.

Duży mandat dla 19-latka z powiatu konińskiego

3100 zł – tyle do zapłacenia ma 19-latek. Oprócz tego otrzymał 18 punktów karnych, a także stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Gdyby było to jego pierwsze takie przewinienie, młody mężczyzna otrzymałby dwukrotnie niższy mandat, jak i liczbę punktów karnych. Z uwagi na fakt, że po raz kolejny popełnił poważne wykroczenie z tej samej grupy, znalazł się w warunkach tak zwanej recydywy, co podwaja nieprzyjemne konsekwencje.