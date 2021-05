Red Dragons Pniewy to zespół z charakterem. Znowu wrócili z dalekiej podróży w meczu z Piastem i pozostają w grze o Puchar Polski w Futsalu

W sobotnie popołudnie do Hali OSiR w Pniewach przy ulicy Wolności 20 przyjechała ekipa Łączy Nas Piłka, która transmitowała spotkanie finałowe. Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Drużyna gości przyjechała z trzema czwórkami. Skoncentrowana, pewna swego, aby zrobić odpowiednią zaliczkę przed poniedziałkowym rewanżem. A Smoki? Łotysz Andrej Baklanow - czołowy zawodnik kontuzjowany. Reprezentant Polski - Patryk Hoły - zawieszony. Król strzelców ubiegłego sezonu ligowego - Mateusz Kostecki - grał z kontuzją. No i bohater meczu - Gruzin Nukri Tchumburidze - który dzień przed meczem nie mógł chodzić, a ostatecznie strzelił dwa ważne gole.

Sygnał do odrabiania strat w 24. minucie dał Mateusz Kostecki. Chwilę później podwyższył Gruzin Tchumburidze po asyście Kosteckiego. Wściekły trener Orlando Duarte wziął przerwę, ale zamiast natchnąć swój zespół, to szkoleniowiec podciął skrzydła swoim piłkarzom. W 31. minucie remis stał się faktem za sprawą uderzenia Tchumburidze i szczęśliwego rykoszetu. Fantastyczny come-back znowu okazał się faktem. Piast nie wierzył, co się stało, a Smoki nie chciały stracić ważnego gola, bo przy równej liczbie bramek liczą się gole strzelone na wyjeździe.

- Futsal to taka dyscyplina sportu, gdzie z każdego wyniku praktycznie można wrócić do gry. Szkoda, że pierwsze połowy w ostatnim czasie nam nie wychodzą. Bardzo długo wchodziliśmy w mecz. Myślę, że pierwsza połowa zdecydowanie dla gości. Na szczęście kolejny raz wracamy do gry i jedziemy do Gliwic z nadziejami na zwycięstwo. (...) Jestem bardzo mocno poobijany. Od dwóch tygodni praktycznie nie trenuje, tylko pracowałem z fizjoterapeutą. Na tyle, ile mogłem, tyle z siebie dałem. Mamy kilka godzin, żeby się zregenerować. Nie dotyczy to tylko mnie, bo mamy kilka urazów. Wraca Patryk Hoły i liczymy, że powalczymy w Gliwcach - mówił przed kamerami Łączy Nas Piłka najlepszy strzelec Red Dragons Pniewy, Mateusz Kostecki.