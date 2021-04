Regulamin Konkursu pod nazwą „Zielony zawrót głowy Baltic Pipe”, zwany dalej „Konkursem”

Zwycięzca - Uczestnik, który na podstawie Regulaminu jest laureatem Nagrody.

Zadanie Konkursowe (dalej: praca, zdjęcie pracy, zdjęcie) - polega na samodzielnym wykonaniu przez Uczestnika, dowolną techniką tzw. „Lasu w słoiku” wraz z elementami nawiązującymi do Projektu Baltic Pipe i nadesłaniu zdjęcia tej pracy, za pośrednictwem formularza konkursowego.

Tytuł - „Głos Szczeciński”, „Głos Koszaliński”, „Głos Pomorza”, „Gazeta Lubuska”, „Głos Wielkopolski”, na łamach których przeprowadzany jest Konkurs.

Serwis - www.gs24.pl, www.gk24.pl, www.gp24.pl, www.gazetalubuska.pl, www.gloswielkopolski.pl oraz media społecznościowe ww. Tytułów.

Art.3 Uczestnicy Konkursu, zgłoszenia oraz zasady Konkursu

Konkurs ma charakter otwarty.

Zgłoszenia do Konkursu można nadsyłać w okresie od dnia 28.04.2021 r. od godziny 00.00 do dnia 19.05.2021 r. do godz. 23:59:59.

Uczestnikiem w Konkursie może być dziecko zamieszkałe na terenie województw: wielkopolskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego, które ukończyło 7. rok życia i nie ukończyło 16. roku życia.

Uczestnicy, o których mowa w ust.3 mogą wziąć udział w Konkursie tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Uczestnik w Konkursie może startować wyłącznie indywidualnie.

W Konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników, przy czym jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

Udział w Konkursie (zostanie Uczestnikiem Konkursu) wymaga: a) Wypełnienia przez Zgłaszającego formularza zamieszczonego w artykule dotyczącym Konkursu, zamieszczonym w jednym z wybranych Serwisów (Art.2 ust.9), co wymaga podania następujących rzeczywistych danych Uczestnika i Zgłaszającego: Imię i Nazwisko Uczestnika,

Data urodzenia Uczestnika,

Imię i Nazwisko Zgłaszającego,

Adres e-mail Zgłaszającego,

Numer telefonu Zgłaszającego,

Nazwa gminy, w której zamieszkuje Uczestnik. b) Zaakceptowania przez Zgłaszającego niniejszego Regulaminu w formularzu zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu, znajdującym się w jednym z wybranych Serwisów (Art.2 ust.9) i wyrażenia w nim zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, o których mowa w lit. a powyżej, w sposób określony w niniejszym formularzu, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

c) Nadesłania jednego zdjęcia w formacie png, jpg, jpeg. o wadze nie większej niż 5 MB, obrazującego wykonaną przez Uczestnika pracę „Las w Słoiku” wraz z elementami nawiązującymi do Projektu Baltic Pipe. Nadesłane zdjęcie nie może przedstawiać wizerunku osób, w przeciwnym wypadku praca zostanie zdyskwalifikowana.

d) Zgłaszający może przysłać zdjęcie pracy wyłącznie takiej, która jest wytworem oryginalnej twórczości Uczestnika, co oznacza, że praca nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Praca nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana - dotyczy to także publikacji internetowych.

e) Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Zgłaszający oświadcza, że jako przedstawiciel ustawowy Uczestnika zgadza się na nieodpłatną publikację pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu oraz imienia, nazwiska, wieku i gminy zamieszkania Uczestnika w serwisach i tytułach Organizatora oraz we wszelkiego rodzaju kanałach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Sponsora Konkursu.

f) Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Zgłaszający oświadcza, że jako przedstawicielowi ustawowemu przysługują mu prawa autorskie do pracy oraz, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.

Z chwilą przesłania pracy Uczestnika Zgłaszający udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie ze zdjęcia pracy wraz z prawem do udzielania sublicencji (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:

a) Pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;

b) Modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie pracy z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości pracy lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;

c) Trwałe lub czasowe utrwalanie pracy i zwielokrotnianie pracy w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;

d) Korzystanie z pracy poprzez m.in. publikowanie pracy w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych- radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie pracy, jej modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;

e) Inne niż określone w lit. d korzystanie z pracy w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;

f) Publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie pracy w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;

g) Prawo do udostępniania Pracy, do korzystania, w tym udzielania sublicencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;