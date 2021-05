Reprezentacja Polski znowu trenuje osłabiona. Brakowało Lewandowskiego. Doleciał Grzegorz Krychowiak, występ stand-upera

Dopiero w środę rano w Opalenicy pojawił się ostatni nieobecny reprezentant, czyli Grzegorz Krychowiak. Od początku zgrupowania były różne pogłoski, że pomocnik Lokomotiwu Moskwa jest już w hotelu Remes. To jednak nie było prawdą, a Krychowiak miał problemy z przylotem do Polski z wakacji w Egipcie. Początkowo odwołano mu kilka samolotów, a ten ostatni we wtorek miał mocno opóźniony i przez to spóźnił się na kolejny lot. Dopiero we wtorek wieczorem dotarł do Frankfurtu, gdzie spędził noc. Nad ranem prywatnym samolotem pomocnik wyleciał do Polski i wylądował w Poznaniu. Około 9 w środę znalazł się w hotelu, a godzinę później odbył pierwszą sesję treningową z reprezentacją Polski.