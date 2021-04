Restauratorzy chcą prowadzić ogródki gastronomiczne. Żądają zdjęcia obostrzeń jeszcze przed majówką

Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej wyraziła sprzeciw, w którym apeluje o pozwolenie na prowadzenie działalności na świeżym powietrzu. Prośbę poparto opiniami ekspertów, według których transmisja wirusa SARS-COV19 na świeżym powietrzu jest aż dwudziestokrotnie niższa, a do zarażenia w takich warunkach dochodzi (według badań irlandzkich naukowców, opublikowanych w „The Irish Times”) jedynie w 1 na 1000 przypadków.

Jak zaznacza prezes Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej, każdy dzień przedłużającego się w lockdownu prowadzi do upadku ogromnej liczby polskich przedsiębiorstw.

Dodaje też, że restauratorzy znają wytyczne sanitarne, skonstruowane przez Rząd oraz Główny Inspektorat Sanitarny, co pozwala na bezpieczne otwarcie działalności gastronomicznej na świeżym powietrzu.

- Podobne wyniki potwierdziły badania w Chinach oraz na Uniwersytecie Kalifornijskim. W całej szerokości globu, badania mówią to samo – zarażamy się w dużych skupiskach, wewnątrz budynków, kiedy nie jest zachowany reżim sanitarny - zaznacza Jacek Czauderna, prezes zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej.

- Są one nie tylko buforem siły gospodarczej kraju, napędzając budżet podatkami, ale także są nadzieją na lepsze jutro dla setek tysięcy pracowników, którzy dziś z niepokojem patrzą na swoją przyszłość, ponieważ ich pracodawcy nie mają możliwości zapewnienia im stabilizacji zatrudnienia. To dramaty ich rodzin, ich dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić bezpiecznej przyszłości - zauważa Jacek Czauderna.

- Zbliżający się okres weekendu majowego, podczas to którego co rok Polacy obchodzą Święto Konstytucji, powinien być dla nich czasem, w którym ujrzą nadzieję i uwierzą w to, że nasz kraj jest miejscem, gdzie panuje praworządność i wolność - zauważa prezes zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej Jacek Czauderna.

