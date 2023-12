Robią wrażenie! Oto popularne szopki bożonarodzeniowe w Poznaniu. Zobacz zdjęcia

Jak informują poznańscy franciszkanie, w osiemsetną rocznicę pierwszego żłóbka, który w 1223 r. św. Franciszek z Asyżu po raz pierwszy przygotował w Greccio, Penitencjaria Apostolska udziela wiernym odpust zupełny do uzyskania pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa na intencję papieża) w okresie od 24 grudnia 2023 r. do 2 lutego 2024 r., który można ofiarować za duszę w czyśćcu lub za siebie, jeśli pomodlą się przy naszej szopce, odmawiając modlitwę Ojcze nasz, Wierzę i wezwania do Matki Bożej oraz św. Franciszka z Asyżu.

- Osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z ważnych powodów nie mogą opuścić domu, również mogą uzyskać odpust zupełny pod warunkiem wyrzeczenia się wszelkich grzechów i z intencją jak najszybszego dopełnienia trzech zwyczajnych warunków, jeśli włączą się duchowo w obchody Jubileuszu, ofiarując Bogu swoje modlitwy oraz trudy życia.